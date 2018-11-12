|
|
永遠秉持的原則：價格透明，誰來問都一樣 !
沒有外行內行的問題。
我們常能聽到有些商家面對不同的消費者給予不同售價。又或是同一間商家，遇到不同的銷售人員給的售價與折扣都不一樣。
＜一連串滿滿的話術，採購過程身心俱疲。＞
無論您是自用需求的消費者，亦或是替業主配案的設計師，在 mooh production™ 只要是相同產品、規格都會是一樣的價格。
沒有外行內行的問題，
用合理的價格取得合乎預算的產品與服務。
永遠秉持的原則：
價格透明，誰來問都一樣 !
沒有外行內行的問題。
我們常能聽到有些商家面對不同的消費者給予不同售價。
又或是同一間商家，遇到不同的銷售人員給的售價與折扣都不一樣。
＜一連串滿滿的話術，採購過程身心俱疲。＞
無論您是自用需求的消費者，亦或是替業主配案的設計師，在 mooh production™ 只要是相同產品、規格都會是一樣的價格。
沒有外行內行的問題，
用合理的價格取得合乎預算的產品與服務。
|
2020年第一季
位訪客透過免費的線上服務得到解決方案
|
自我水準要求
重視客戶交付的每一分金錢，指派具備專業背景的設計師，提供優質的等價交換。
墨禾製作「堅持成員的能力與素質」。
成員具備室內設計師、平面設計師、產品（工業）設計師、軟裝設計師、空間攝影師、影像製作、新秀藝術家等相關學、經歷。
結合各領域專業人士，於案件不同階段提供多樣化諮詢與解決方案。持續學習新知並累積經驗，提升技術。
我們發揮所長設計時尚、裝飾優雅，並知道如何在空間中呈現生活的質感。
墨禾製作「堅持成員的能力與素質」。
成員具備室內設計師、平面設計師、產品（工業）設計師、軟裝設計師、空間攝影師、影像製作、新秀藝術家等相關學、經歷。
結合各領域專業人士，於案件不同階段提供多樣化諮詢與解決方案。持續學習新知並累積經驗，提升技術。
我們發揮所長設計時尚、裝飾優雅，並知道如何在空間中呈現生活的質感。
自我水準要求
重視客戶交付的每一分金錢，指派具備專業背景的設計師，提供優質的等價交換。
墨禾製作「堅持成員的能力與素質」。
成員具備室內設計師、平面設計師、產品（工業）設計師、軟裝設計師、空間攝影師、影像製作、新秀藝術家等相關學、經歷。
結合各領域專業人士，於案件不同階段提供多樣化諮詢與解決方案。持續學習新知並累積經驗，提升技術。
我們發揮所長設計時尚、裝飾優雅，並知道如何在空間中呈現生活的質感。
墨禾製作「堅持成員的能力與素質」。
成員具備室內設計師、平面設計師、產品（工業）設計師、軟裝設計師、空間攝影師、影像製作、新秀藝術家等相關學、經歷。
結合各領域專業人士，於案件不同階段提供多樣化諮詢與解決方案。持續學習新知並累積經驗，提升技術。
我們發揮所長設計時尚、裝飾優雅，並知道如何在空間中呈現生活的質感。
選擇 mooh production™
歷經各類型案件累積經驗，不斷篩選搜尋業界具備專業技術與優良品質之台灣家具廠牌。
<其優異的售後服務與責任保固條件讓歐洲進口品牌商望塵莫及>
台灣得天獨厚的供應鏈環境，具備開發能力之台灣廠牌善於連結各個衛星工廠。
如金屬加工、烤漆塗裝、金屬鍍鈦處理、石材加工、陶瓷板應用...等等，優異的加工技巧賦予產品價值。
＊所販售之商品提供三年品質保固。
部分商品提供材料、泡綿五年品質保固。
沙發品項提供七年結構保固。
<其優異的售後服務與責任保固條件讓歐洲進口品牌商望塵莫及>
台灣得天獨厚的供應鏈環境，具備開發能力之台灣廠牌善於連結各個衛星工廠。
如金屬加工、烤漆塗裝、金屬鍍鈦處理、石材加工、陶瓷板應用...等等，優異的加工技巧賦予產品價值。
＊所販售之商品提供三年品質保固。
部分商品提供材料、泡綿五年品質保固。
沙發品項提供七年結構保固。
|
合作夥伴、供應鏈
這一切的起點從"生活提案"開始。
從家具到燈光規劃、油漆工程到影音設備。
提案到製圖，提供完整的階梯式服務。
|
|
即時動態
mooh production™ 專注當代家具設計
即時動態
mooh production™ 專注當代家具設計
|
|
|
最新文章
如果。如果早知道？
最新文章
如果。如果早知道？
|
|
#10 你必須知道的10個義大利當代家具品牌
由IKEA帶領的北歐風席捲亞洲之後，當代設計風格為亞洲家具市場打開一道新的破口。
近年來，個人主義崛起並日漸興盛，人們開始在意家具的設計與功能，也開始思考如何讓家中擺飾更具個人化。
自由主義盛行，普世價值都在追求自我的獨一無二，從擁有到獨有成為一條心理滿足與自我實現的道路。
#10 你必須知道的10個義大利當代家具品牌
由IKEA帶領的北歐風席捲亞洲之後，當代設計風格為亞洲家具市場打開一道新的破口。
近年來，個人主義崛起並日漸興盛，人們開始在意家具的設計與功能，也開始思考如何讓家中擺飾更具個人化。
自由主義盛行，普世價值都在追求自我的獨一無二，從擁有到獨有成為一條心理滿足與自我實現的道路。
|
|
|
|
mooh production™ 自媒體
擅長用影像紀錄點點滴滴
從接洽、場勘、產品設計細節與流程、開始執行直到最後一刻。
墨禾"製作"你的電影，按照腳本、一切如約定。
mooh production™ 自媒體
擅長用影像紀錄點點滴滴
從接洽、場勘、產品設計細節與流程、開始執行直到最後一刻。
墨禾"製作"你的電影，按照腳本、一切如約定。
|
2020年第4季
|
|
|
|
|